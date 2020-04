Coronavirus: Borsa Italiana, su ExtraMOT PRO Covid-19 Cdp (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Labitalia) - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto al ‘Covid-19 social response bond' di Cassa depositi e prestiti (Cdp) sul segmento ExtraMOT PRO. L'emissione, in formato dual tranche a 3 e a 7 anni, ha un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di euro. La prima tranche, dal valore di 500 milioni di euro, ha una durata di 3 anni (aprile 2023) e una cedola annua lorda pari a 1,500%. La seconda tranche ha un valore di 500 milioni di euro, durata 7 anni (aprile 2027) e una cedola annua lorda pari a 2,000%. E' quanto si legge in una nota. I proventi dell'operazione saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine, per far fronte all'emergenza contingente, che al sostegno della ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo. Tra le principali iniziative rientrano la facilitazione dell'accesso al credito, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - passeggeri denunciano : "Ryanair non rimborsa biglietti"

MILANO, 27 APR - Le Borse europee confermano l'andamento positivo a metà seduta. L'avvio di settimana in rialzo, già evidenziato dalle Piazze asiatiche, segue i piani di riapertura di molti Paesi di ...

