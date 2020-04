Coronavirus, Borrelli riporta i dati del 27 aprile (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma – “Il totale dei contagi da inizio epidemia è ad oggi di 199.414 persone, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 unità. Diminuisce invece il numero delle persone attualmente positive, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare una diminuzione di 290 unità che porta il numero degli attualmente positivi a 105.813. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 1.956, ovvero 53 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.353 quindi 1.019in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 83.504, ovvero il 79% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 333 decessi, quindi da inizio epidemia le persone scomparse sono 26.977. Da ieri abbiamo registrato anche 1.696 guarigioni, che portano il ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : Angelo Borrelli : “Guariti e dimessi più dei nuovi casi”

