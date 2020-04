Coronavirus, Boris Johnson torna a Downing Street: “Si inizia a invertire la tendenza, ma non allentiamo: non buttiamo via i sacrifici” (Di lunedì 27 aprile 2020) Boris Johnson torna a Downing Street dopo il ricovero e la lunga convalescenza per il Covid-19. “Il Regno Unito inizia a invertire la tendenza“, ha detto nel suo primo discorso alla nazione dopo la guarigione, in una conferenza stampa a distanza. Ma nonostante i “progressi” il Regno Unito è al punto di “massimo rischio”, perciò il premier non intende anticipare l’allentamento delle misure di distanziamento sociale: “So che è difficile – ha spiegato – voglio far muovere l’economia il più velocemente possibile ma mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo britannico e rischiare un secondo picco”. Una seconda ondata, aggiunge, sarebbe “un disastro economico“. Ieri notte il premier è tornato al numero 10 di Downing Street dopo aver passato la convalescenza nella ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Boris Johnson torna a Downing Street : “Dobbiamo evitare un secondo picco - sarebbe un disastro”

Boris Johnson tornerà oggi alla guida del governo britannico dopo il ricovero per coronavirus

Coronavirus : Boris Johnson ‘impaziente’ di tornare al lavoro (Di lunedì 27 aprile 2020)dopo il ricovero e la lunga convalescenza per il Covid-19. “Il Regno Unitola“, ha detto nel suo primo discorso alla nazione dopo la guarigione, in una conferenza stampa a distanza. Ma nonostante i “progressi” il Regno Unito è al punto di “massimo rischio”, perciò il premier non intende anticipare l’allentamento delle misure di distanziamento sociale: “So che è difficile – ha spiegato – voglio far muovere l’economia il più velocemente possibile ma mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo britannico e rischiare un secondo picco”. Una seconda ondata, aggiunge, sarebbe “un disastro economico“. Ieri notte il premier èto al numero 10 didopo aver passato la convalescenza nella ...

ilpost : Cosa ha sbagliato il Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boris Johnson riappare in pubblico #ANSA - orsomarrone : Coronavirus: Boris Johnson riappare in pubblico. In Norvegia riaprono le elementari - Mondo - ANSA - CretellaRoberta : Coronavirus: Boris Johnson riappare in pubblico. In Norvegia riaprono le elementari: Primo discorso da Downing Stre… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #BorisJohnson torna al lavoro, dopo il #Covid_19… -