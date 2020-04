Coronavirus, Boris Johnson guarito | primo discorso pubblico a Londra (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, Boris Johnson è tornato a casa e parla per la prima volta ai britannici. La chiusura totale deve andare avanti Coronavirus, Boris Johnson è finalmente guarito ed è anche apparso in buona forma. Il Premier britannico dopo il ricovero in terapia intensiva in seguito alla positività al Covid-19, è tornato a parlare in pubblico. … L'articolo Coronavirus, Boris Johnson guarito primo discorso pubblico a Londra è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Boris Johnson - primo discorso pubblico dopo il Coronavirus : “Bisogna evitare un secondo picco” – VIDEO

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boris Johnson conferma le misure restrittive in UK

