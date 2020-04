Coronavirus: boom di contagi, la Russia sorpassa la Cina (Di lunedì 27 aprile 2020) La Russia ha registrato 6.198 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che è quindi salito a 87.147. Il dato, divulgato dal centro operativo per la gestione dell’emergenza, porta il Paese a superare la Cina continentale nei casi totali confermati (al momento 83.912, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University), diventando il 9° Paese al mondo per numero di contagiati. Con 50 nuovi decessi, il bilancio delle vittime dell’epidemia nel Paese sale a 794.L'articolo Coronavirus: boom di contagi, la Russia sorpassa la Cina Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Il coronavirus minaccia anche le Galapagos : si teme boom di contagi e crollo del modello di sviluppo sostenibile

Coronavirus - in Sicilia boom di guariti e calano ricoveri e contagi

Coronavirus - superati i 200mila morti in tutto il mondo. Proteste contro il lockdown a Berlino - boom di contagi in America Latina (Di lunedì 27 aprile 2020) Laha registrato 6.198 nuovi casi dinelle ultime 24 ore, con il totale deiche è quindi salito a 87.147. Il dato, divulgato dal centro operativo per la gestione dell’emergenza, porta il Paese a superare lacontinentale nei casi totali confermati (al momento 83.912, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University), diventando il 9° Paese al mondo per numero diati. Con 50 nuovi decessi, il bilancio delle vittime dell’epidemia nel Paese sale a 794.L'articolodi, lalaMeteo Web.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: altri 813 morti in ospedali della Gran Bretagna, superati 20.000 Nuovo boom d'incremento rispetto a… - Agenzia_Ansa : Effetto coronavirus: le emissioni di Co2 in Italia sono crollate del 35% in due mesi, ma senza provvedimenti strutt… - GiornaleLazio : Coronavirus, italiani popolo di chitarristi: è boom di corsi online - dar_riee : #Coronavirus, boom di malattie mentali a causa della quarantena. Cazzo, quindi la #Lega risalirà nei sondaggi.… - Ilbergamasco1 : #coronavirus €Bergamo, boom di casi a #Nembro (dati paese per paese) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di contagi a Legnano: +49 in un giorno IL GIORNO Facebook presenta Messenger Rooms per le videochiamate di gruppo

Milano, 27 apr. (askanews) - UUS e archivio Milano, 27 apr. (askanews) - Il lockdown per la pandemia da coronavirus ha provocato un autentico boom delle ...

Coronavirus, Boris Johnson: “Dobbiamo essere consapevoli del rischio di un secondo picco. Sarebbe un disastro per la nostra economia”

Il coronavirus “è un aggressore inatteso e invisibile nel suo assalto fisico, come posso dirvi per esperienza personale”. Lo ha detto Boris Johnson nel suo primo discorso alla nazione da Downing St. d ...

Milano, 27 apr. (askanews) - UUS e archivio Milano, 27 apr. (askanews) - Il lockdown per la pandemia da coronavirus ha provocato un autentico boom delle ...Il coronavirus “è un aggressore inatteso e invisibile nel suo assalto fisico, come posso dirvi per esperienza personale”. Lo ha detto Boris Johnson nel suo primo discorso alla nazione da Downing St. d ...