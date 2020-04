Coronavirus | bollettino 27 aprile | +333 morti | +1739 nuovi casi | +1696 guariti

Leggi su blogo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il nuovodella Protezione Civile sulla diffusione delin Italia, che oggi, essendo lunedì, è stato illustrato direttamente da Angelo Borrelli e dal Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro, ci dice che oggi ci sono stati altri 333, +73 rispetto a ieri e così il totale dei deceduti sale a 26.977 persone. Vediamo schematicamente i dati più rilevanti della giornata:- Attualmente positivi: 105.813 -: 26.977 (, +1,2%) - Dimessi/: 66.624 (+1.696, +2,6%) - Ricoverati in terapia intensiva: 1.956 (-53, -2,6%) - Tamponi: 1.789.662 (+32.003)Totale: 199.414 (+1.739, +0,9%)Dai dati della Protezione civile emerge che i malati sono così distribuiti: 35.441 in Lombardia (+275 rispetto a ieri) 12.225 in Emilia-Romagna (-116) 15.508 in Piemonte (-11) 8.860 in Veneto (-278) 5.983 in ...