Coronavirus, Azzolina: “Scuole chiuse un dolore. Ma aprirle rischia di vanificare gli sforzi. Ma abbiamo ok per maturità in classe” (Di lunedì 27 aprile 2020) Le scuole non riapriranno prima di settembre, ma gli studenti dell’ultimo anno di liceo potrebbero tornare in classe per affrontare l’esame di maturità. Lo ha annunciato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con un post su Facebook, al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio: “Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera“. Azzolina ringrazia il presidente Conte per “le parole di grande chiarezza” pronunciate sulla scuola: “Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti”. Come anticipato da settimane, quindi, si tornerà in classe solo ... Leggi su ilfattoquotidiano **Coronavirus : Azzolina - ‘grazie Conte per chiarezza - riapertura scuole rischio’**

Coronavirus : l’obiettivo della ministra Azzolina per la maturità 2020

Coronavirus - la ministra Azzolina in Aula : “Attività didattica riprenderà solo quando quadro epidemiologico lo consentirà” (Di lunedì 27 aprile 2020) Le scuole non riapriranno prima di settembre, ma gli studenti dell’ultimo anno di liceo potrebbero tornare in classe per affrontare l’esame di maturità. Lo ha annunciato la ministra dell’Istruzione Luciacon un post su Facebook, al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio: “Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera“.ringrazia il presidente Conte per “le parole di grande chiarezza” pronunciate sulla scuola: “Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura, se non vogliamogli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti”. Come anticipato da settimane, quindi, si tornerà in classe solo ...

Agenzia_Ansa : Azzolina: 'Gli esami di maturità in presenza, c'è l'ok del comitato tecnico-scientifico. Per me grande dolore tener… - rtl1025 : ?? 'Lavoriamo sugli #esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comit… - rtl1025 : ?? 'Tutti gli scenari elaborati sconsigliano la riapertura delle #scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatt… - marika250801 : RT @RenataA83480287: Noi studenti stiamo vivendo una situazione vergognosa. Ecco la lettera di alcune maturande che si sta cercando di fare… - PicenoTime : Coronavirus, Azzolina: “Grande dolore tenere scuole chiuse. Prossimo anno assumeremo più docenti”… -