Coronavirus, asta di benefica: 55 mila euro per la maglietta di Maradona (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo vinto un’altra partita…per Napoli ed i nostri Napoletani” queste le parole di Diego Armando Maradona quando ha saputo che una sua maglietta dell’Argentina con il numero 10 è stata venduta all’asta per beneficenza incassando 55 mila euro. Il cimelio del ‘pibe de oro’ era stato donato da Ciro Ferrara alla Fondazione Cannavaro Ferrara per venderlo e impiegarne il ricavato a favore dei napoletani bisognosi, nell’emergenza Coronavirus. “Abbiamo vinto un’altra partita Ciro Ferrara. Forse la più importante. L’abbiamo vinta insieme – scrive Maradona – uniti come abbiamo sempre fatto. Ti ringrazio Ciro, perché mi hai fatto provare una volta ancora l’emozione di essere parte di questo magnifico popolo. Mi ha permesso di riascoltare ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

