Coronavirus - Aprile, prime stime dell'Unrae: in Italia immatricolazioni quasi azzerate (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel mese di Aprile, la pandemia del Coronavirus e il conseguente lockdown hanno letteralmente "azzerato" il mercato Italiano delle auto. L'allarme è dell'Unrae, che prevede un crollo delle immatricolazioni mensili di almeno il 97% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.Situazione drammatica. "Senza dover aspettare i dati che verranno diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può certamente affermare che la situazione del mercato auto in Italia è drammatica, con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso", afferma l'associazione delle Case automobilistiche estere. "La stima per lintero mese di Aprile è di una contrazione delle immatricolazioni intorno al 97%-98%: 3 o 4 mila che siano, il confronto con le 175mila unità dello stesso mese dellanno passato lascia ... Leggi su quattroruote Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 27 aprile

Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 27 aprile

Coronavirus : alle 17.30 incontro governo-capigruppo maggioranza su dl aprile (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel mese di, la pandemia dele il conseguente lockdown hanno letteralmente "azzerato" il mercatonoe auto. L'allarme è, che prevede un crollomensili di almeno il 97% rispetto al corrispondente periodo'anno scorso.Situazione drammatica. "Senza dover aspettare i dati che verranno diffusi dal Ministeroe Infrastrutture e dei Trasporti, si può certamente affermare che la situazione del mercato auto inè drammatica, con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso", afferma l'associazionee Case automobilistiche estere. "La stima per lintero mese diè di una contrazioneintorno al 97%-98%: 3 o 4 mila che siano, il confronto con le 175mila unitào stesso meseanno passato lascia ...

NicolaPorro : Il #25aprile al tempo del #coronavirus? Sarà ricordato per #BellaCiao intonata sui balconi (che evento!). Il commen… - VittorioSgarbi : #coronavirus Guardate un po' come vivono i londinesi (le immagini si riferiscono alla giornata di ieri 26 aprile 20… - RegioneER : #Coronavirus, dal 27 aprile ripartono IMPRESE-DISTRETTI con attività export e CANTIERI opere pubbliche. Dal 4 MAGGI… - GiorgettiDavide : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus Guardate un po' come vivono i londinesi (le immagini si riferiscono alla giornata di ieri 26 aprile 2020).… - Movimento_piu : Coronavirus, decreto 26 aprile: chi sono i congiunti che è possibile vedere? Tutti i dubbi sul nuovo Dpcm - la Repu… -