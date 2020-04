Coronavirus: anche i fidanzati sono considerati parenti dal governo. Potranno rivedersi (Di lunedì 27 aprile 2020) Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con congiunti si intendono parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento Leggi su firenzepost Coronavirus - Conte chiarisce : «Congiunti sono anche fidanzati e affini»

Coronavirus - «I congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili». Giallo seconde case - divieto sparito

Coronavirus - «I congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili». Giallo seconde case - divieto sparito (Di lunedì 27 aprile 2020) Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con congiunti si intendonoe affini, coniuge, conviventi,stabili, affetti stabili. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento

riotta : Ora anche la Chiesa Cattolica italiana @ucscei contesta @GiuseppeConteIT sulle misure confuse #coronavirus… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - sole24ore : Dopo ore di polemiche sui social arrivano le prime interpretazioni ufficiali: si intendono «#congiunti» anche i… - Taxistalobbyst : Il problema non sarà il ritorno del #coronavirus proximo inverno, ma il permanere e dover sopportare anche st'esta… - fisco24_info : Coronavirus: Ancorotti (Cosmetica Italia), 'chiediamo di riaprire il 18 maggio' : 'Norme sicurezza in nostro dna, p… -