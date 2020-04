Coronavirus | altri 101 guariti in Toscana I ricoverati sono il 13 | 8% dei pazienti

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di lunedì 27 aprile 2020) FIRENZE. In9.179 i casi di positività al, 32 in più rispetto a ieri. I nuovi casilo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Icrescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401. I test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi2.434. Sul basso numero di casi ha influito lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l’Aslcentro. Si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 79,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio, con la variazione rispetto a ieri; questi si ...