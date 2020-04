Coronavirus, altri 101 guariti in Toscana. I ricoverati sono il 13,8% dei pazienti attualmente positivi (Di lunedì 27 aprile 2020) FIRENZE. In Toscana sono 9.179 i casi di positività al Coronavirus, 32 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401. I test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.434. Sul basso numero di casi ha influito lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l’Asl Toscana centro. Si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 79,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio, con la variazione rispetto a ieri; questi si ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - in Toscana altri 132 casi con 191 guariti in più e 18 decessi

