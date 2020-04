Coronavirus | allarme da Wuhan in Cina | dopo 2 mesi ancora positivi al tampone

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non sono pochi ini casi di “guariti”. L’giunge da, la città nella provincia di Hubei dove è scoppiata l’epidemia di, ma nel mondo si stanno registrando fenomeni simili.tutto anche l’Oms ha dichiarato che al momento non ci sono prove di eventuali immunità per i guariti. Un’altra segnalazione arriva dalla Corea del Sud. Anche in Italia si è riscontrata una situazione del genere, più di preciso a Bologna, dove una ragazza racconta di esserepositiva55 giorni. Casi anomali ma ormai non più straordinari, come spiegato su Repubblica attraverso le parole di un esperto. “Può accadere che un paziente guarito risulti negativo ai primi test e poi si rizzi in capo a 2 o 4 settimane“. Guaritial ...