Coronavirus, al via campagna pubblicitaria Axa Italia ‘InsiemePerProteggerci’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Un racconto attraverso gli occhi di un bambino del mondo in cui viviamo oggi, durante l’emergenza Coronavirus, che inizia dalla finestra di casa, tra strade vuote, strane abitudini e mascherine sui volti che ci fanno assomigliare tutti. Il suo sguardo però è capace di darci una nuova prospettiva, ci fa riflettere sul concetto di uguaglianza: ci somigliamo tutti perché ci siamo uniti, per proteggerci a vicenda. E’ questo il messaggio al centro della nuova campagna dal forte impatto emotivo e valoriale del Gruppo assicurativo Axa Italia, #InsiemePerProteggerci, on air da ieri, per 3 settimane.La campagna, ideata da Publicis Italia, e con la pianificazione curata da Starcom, è stata ispirata dal concept ‘All the same” ed è articolata in una video strategy dal forte impatto visivo ed ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - al via il numero verde di sostegno psicologico : 800.833.833. Speranza : “Importante affrontare insieme le paure”

Coronavirus e Fase 2 - la rivolta dei parrucchieri viaggia sul web : “Solo un maschio poteva annunciare la riapertura il 1° giugno”

Coronavirus - Alessandro Haber tra i primi a tornare sul set : al via le riprese di '#andràtuttobene' (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Un racconto attraverso gli occhi di un bambino del mondo in cui viviamo oggi, durante l’emergenza, che inizia dalla finestra di casa, tra strade vuote, strane abitudini e mascherine sui volti che ci fanno assomigliare tutti. Il suo sguardo però è capace di darci una nuova prospettiva, ci fa riflettere sul concetto di uguaglianza: ci somigliamo tutti perché ci siamo uniti, per proteggerci a vicenda. E’ questo il messaggio al centro della nuovadal forte impatto emotivo e valoriale del Gruppo assicurativo Axa, #InsiemePerProteggerci, on air da ieri, per 3 settimane.La, ideata da Publicis, e con la pianificazione curata da Starcom, è stata ispirata dal concept ‘All the same” ed è articolata in una video strategy dal forte impatto visivo ed ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - PCI_Fermo : RT @OttobreInfo: 'La produzione pianificata a livello centrale e la vasta infrastruttura industriale di proprietà statale sono al centro de… - fardelloloreda1 : RT @FilcaCisl: #Edilizia, due buone notizie: ??firmato il nuovo Protocollo per contrastare la diffusione del #Coronavirus nei cantieri; ???a… -