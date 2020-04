Coronavirus: Agrigento, Carabinieri recuperano prezioso esemplare di falco ferito (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Incontro inusuale di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Racalmuto (Agrigento), impegnata nell'ambito di un servizio di prevenzione al contagio da Covid-19 lungo la S.S.640 Caltanissetta – Agrigento. I militari hanno recuperato un prezioso esemplare di falco Grillaio, rimasto a terra ferito dopo uno scontro con un'autovettura. Sembrava un ordinario servizio finalizzato a contrastare le violazioni dei divieti imposti dal Governo per limitare gli effetti del Coronavirus, invece nella mattinata di ieri i Carabinieri di Racalmuto "hanno avuto la possibilità di dimostrare la loro sensibilità nei confronti della natura", come spiegano i militari. Mentre percorrevano la SS640, infatti, i militari hanno notato una piccola sagoma di un volatile riverso sull'asfalto della carreggiata. Temendo che potesse essere in pericolo, i militari ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Agrigento - Carabinieri recuperano prezioso esemplare di falco ferito

