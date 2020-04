Coronavirus, accordo del Governo con aziende italiane e farmacisti per mascherine a 50 centesimi. Lega e Cna: “Contro Made in Italy” (Di lunedì 27 aprile 2020) In vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che porta l’Italia nella Fase 2 della gestione della pandemia di Coronavirus, il commissario straordinario, Domenico Arcuri, ha siglato due accordi con lo scopo di raggiungere l’obiettivo del Governo di rendere disponibili a tutti i cittadini mascherine chirurgiche a un prezzo massimo di mercato di 50 centesimi a pezzo. Il primo è quello firmato con Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm a cui verrà garantito un “ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal Governo”. Il secondo è quello stretto invece con cinque aziende italiane (tre lombarde, una siciliana e una veneta) per la produzione di 660 milioni di unità al prezzo medio di 38 centesimi. Ma la Lega e la Cna ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - libertà di culto “compromessa”. Comunità islamica : “D’accordo con la Cei. Noi nemmeno interpellati dal governo”

Coronavirus - Bonaccini : "D'accordo con l'approccio graduale del Governo - ma ora serve una road map per far ripartire tutti"

