Coronavirus, a Napoli 6 nuovi tamponi positivi: il bollettino (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSei tamponi positivi a Napoli rispetto al bollettino di ieri. Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, lunedì 27 aprile. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall‘ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. L'articolo Coronavirus, a Napoli 6 nuovi tamponi positivi: il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - sul lungomare di Napoli si torna a fare jogging

Coronavirus a Napoli : «Per le mascherine a Ponticelli sono spuntati i bagarini»

