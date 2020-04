Coronavirus, 3 milioni di contagi nel mondo. Uk, vittime al minimo da un mese. Usa, oltre 55mila vittime: “Come la guerra in Vietnam”. Russia supera i contagi della Cina (Di lunedì 27 aprile 2020) In Europa torna al lavoro il premier britannico Boris Johnson, nelle settimane scorse ricoverato per Covid-19, che però avverte: una seconda ondata sarebbe un “disastro economico”. Il Regno Unito registra oggi 360 vittime, il minimo da un mese. La Svizzera apre parrucchieri e vivai, in Norvegia tornano a scuola oggi i bambini delle elementari e il presidente francese Emmanuel Macron domani alle 15 illustrerà al parlamento la Fase 2: al centro la decisione, fortemente criticata dal comitato scientifico, di riaprire progressivamente le scuole dall’11 maggio. Il comitato ha consigliato di ripartire a settembre, sottolineando tuttavia che si tratta di una “decisione politica”. La Spagna registra 331 vittime negli ospedali nelle ultime 24 ore – un aumento rispetto ai 288 morti del giorno precedente – mentre negli Stati Uniti le vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 Coronavirus - Colao : «Riaperture in sicurezza è il primo passo. Al lavoro 4 - 5 milioni di persone»

