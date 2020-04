Coronavirus, 124 positivi ricoverati allo Spallanzani: 5 in più di ieri. Dimessi 364 pazienti (Di lunedì 27 aprile 2020) I pazienti Covid positivi ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma sono in totale 124 (ieri erano 119). Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti Dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 364. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. L'articolo Coronavirus, 124 positivi ricoverati allo Spallanzani: 5 in più di ieri. Dimessi 364 pazienti proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Coronavirus - Spallanzani : 124 pazienti ricoverati - 364 dimessi o trasferiti

Coronavirus UK : 16.509 decessi - 124.743 casi/ Morti 49 membri della sanità nazionale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE ITALIA/ Aggiornamenti : 91246 casi (+2.972) - 15887 morti (Di lunedì 27 aprile 2020) I pazienti Covidall’Istitutodi Roma sono in totale 124 (erano 119). Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazientio trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 364. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. L'articolo, 124: 5 in più di364 pazienti proviene da Italia Sera.

TgrBasilicata : Sono tutti negativi i 287 tamponi processati ieri in Basilicata. La regione torna a contagio 0. Attualmente i casi… - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 124 positivi, 20 più seri - repubblica : Coronavirus, a Milano sono 1.124 i morti: il 94 per cento ha più di 60 anni. Pesa il dramma delle Rsa - romaforever_it : COVID-19, allo Spallanzani 124 (ieri 119) contagi totali, 20 (ieri 20) con supporto respiratorio… - italiaserait : Coronavirus, 124 positivi ricoverati allo Spallanzani: 5 in più di ieri. Dimessi 364 pazienti… -