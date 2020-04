Conto corrente e Coronavirus: come difendere il saldo depositato (Di lunedì 27 aprile 2020) Conto corrente e Coronavirus: come difendere il saldo depositato Sono momenti di grande incertezza, l’emergenza Coronavirus impone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul Conto corrente. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione. Conto corrente: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori, a testimoniarlo anche i dati recentemente diffusi dall’Abi: la liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti di percentuale tra gennaio 2020 e gennaio 2019. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia, come molti sanno, le giacenze sul Conto corrente generalmente non solo sono infruttifere cioè non producono guadagno, ma sono anche ... Leggi su termometropolitico Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus : quanto prelevano?

