Conte riapre? No | socchiude | Feltri smentisce il premier | la sciagura che

(Di lunedì 27 aprile 2020) "? No,". Così Vittorioliquida la conferenza stampa di Giuseppesulla Fase 2 per l'emergenza coronavirus. Il, domenica 26 aprile, ha annunciato le misure di "riapertura" dell'Italia dal 4 al 18 maggio. Questo in via teorica, perché all'atto pratico non cambierà niente rispetto alla Fase 1, quella della quarantena forzata per tutti. Le visite saranno concesse solo ai parenti stretti e ora anche ai fidanzati. Un provvedimento, quello concordato con la task force, che ha fatto infuriare il direttore di Libero, soprattutto se si considera che sarà una catastrofe per gli esercizi commerciali: "Ascoltatomeritiamo di fallire, siamo rovinati". Come dargli torto.