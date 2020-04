Conte firma il nuovo decreto. I negozi riapriranno dal 18 maggio. Il primo giugno anche bar e ristoranti. Dal prossimo lunedì sarà consentito incontrare i familiari (Di lunedì 27 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato, ieri sera, il nuovo decreto della presidenza del Consiglio Contenente le nuove misure relative all’emergenza Coronavirus e all’avvio della cosiddetta Fase 2. Il nuovo provvedimento consente già da oggi il riavvio delle attività legale alle manifatture e all’edilizia, compresi i cantieri pubblici. Dal 4 maggio saranno consentiti gli incontri tra parenti. Dal 18 riapriranno i negozi e dal 1° giugno bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Consentita l’attività sportiva individuale e le cerimonie funebri ma con un massimo di 15 familiari. Ecco di seguito il testo integrale del Dpcm. L’ANNUNCIO “Grazie ai sacrifici fin qui fatti – ha spiegato ieri sera nel corso di una conferenza stampa il presidente del Consiglio – stiamo riuscendo a Contenere la diffusione della pandemia e ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - si entra nella fase due - Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm

