Conte annuncia la fase 2 | boom di ascolti per il Tg1 Seguito da 10 | 5 milioni di persone

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020)da record per. Oltre 10e mezzo di italiano hannoieri sera l’edizione delle 20 del Tg1, prolungatasi con la conferenza stampa in diretta del premier, nella quale sono statete le misure che entreranno in vigore il 4 maggio. Le domande al premier sulla cosiddetta2 e le repliche sono poi passate su RaiNews24. In particolare il Tg1 delle 20 è statoda 10.674.000 spettatori pari al 35.3% di share.Successivamente, la replica della fiction L’Allieva 2, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata domenicale, con 3.955.000 spettatori e il 15.4% di share.Al secondo posto, su Canale5, Live - Non è la D’Urso, con 2.541.000 spettatori e il 12.2% di share. Al terzo posto, su Rai2, Che Tempo Che Fa con 2.482.000 spettatori e l′8.4% di share (mentre il successivo ...