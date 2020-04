Conte a Milano: "Non ci sono le condizioni per un ritorno alla normalità" (Di lunedì 27 aprile 2020) "Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità". Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, arrivato in prefettura a Milano dove ha incontrato il sindaco, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione, Attilio Fontana, riconosce che "molti cittadini non sono rimasti Contenti delle nuove misure, lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile, tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte". "Non è questo il momento di mollare, non è un liberi tutti, noi ci accingiamo ad attraversare la fase 2 che è quella di convivenza con il virus, non la fase di liberazione dal virus", ha sottolineato, "con queste nuove misure noi manderemo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori. Non è questo il momento di mollare. ... Leggi su agi "Cosa poteva fare di più Conte?". Gruber e Damilano a Otto e mezzo processano Salvini e Meloni : "Irresponsabili - perché..."

Fase 2 - Conte a Milano : “Sì alle visite ai parenti - non agli amici dal 4 maggio”

