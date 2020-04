Contagiati da coronavirus in Italia | malati | morti | guariti I numeri aggiornati a oggi

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero didain. Il numero totale di positivi in, da quando è iniziata l’emergenza, è di 199.414 che sono così ripartiti: 105.813 am, 66.624, 26.977. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINODAIN(27 aprile): TOTALE CONTAGI IN(dall’inizio dell’emergenza): 199.414 (aumento di 1.739): 105.813 am, 66.624, 26.977TOTALE: 105.813 (calo di 290) di cui: 1.956 in terapia intensiva, 20.353 ricoverati con sintomi, 83.504 in isolamento domiciliare TOTALE: 26.977 (aumento di 333) TOTALE: 66.624 (aumento di 2.326) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ...