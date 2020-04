(Di lunedì 27 aprile 2020) Dal 4 maggio si allentano i vincoli del lockdown: sarà consentito spostarsi oltre che per motivi di lavoro, anche per vedere...

TuttoMercatoWeb : Emergenza Coronavirus. Il rebus sui 'congiunti': chi può incontrare chi? Serve un chiarimento - Notiziedi_it : Congiunti, il rebus del nuovo decreto coronavirus: le regole per gli spostamenti - ale_macina : RT @repubblica: Coronavirus, il rebus del nuovo decreto: chi sono i congiunti che è possibile vedere? Il giallo delle seconde case: dal tes… - waitamomentbis : RT @repubblica: Coronavirus, il rebus del nuovo decreto: chi sono i congiunti che è possibile vedere? Il giallo delle seconde case: dal tes… - repubblica : Coronavirus, il rebus del nuovo decreto: chi sono i congiunti che è possibile vedere? Il giallo delle seconde case:… -

Ultime Notizie dalla rete : Congiunti rebus

la Repubblica

Dalla lettura del testo del provvedimento che entrerà in vigore emergono diversi dubbi interpretativi. Anche sui luoghi dove è obbligatorio l'uso della mascherina ...La novità più importante contenuta nell'ultimo dpcm è che si potrà uscire di casa "per incontrare i congiunti". In arrivo un nuovo modello ...