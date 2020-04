“Commissariate la sanità lombarda” | ufficializzata la richiesta al Ministro Speranza

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nel corso di una conferenza stampa online, la rete Milano 2030 ufficializza l’iter diper il commissariamento della sanità in Regione Lombardia, provvedimento richiesto dagli oltre 75.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione su change.org Il cartello delle sinistre milanesi spiega: “Regione Lombardia ha omesso di emanare o ha emanato con grave ritardo i provvedimenti necessari a tutelare la salute dei cittadini lombardi. Riteniamo per questo che, in Lombardia, si configurino le circostanze di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica e per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, indicate dal comma 2 dell’art. 120 della Costituzione, circostanze che richiedono l’esercizio da parte dello Stato del potere sostitutivo nei confronti della regione inadempiente, ...