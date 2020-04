Come ripartirà la giustizia nel focolaio del Tribunale di Milano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ripartire dal Tribunale di Milano significherebbe ripartire con la giustizia. Perché siamo nella regione più colpita, nella città col maggior numero di nuovi casi, perché qui un incendio, durante la quarantena, ha infierito bruciando parte gli archivi e mettendo fuori uso due piani. E perché soprattutto, anche se non è mai stato detto ufficialmente, questa grande casa di chi vive di giustizia per lavoro o per un tempo breve o lungo della sua vita ha rappresentato un focolaio. Con due morti, un carabiniere ancora giovane e una funzionaria che aspettava la pensione a giugno, otto magistrati finiti in ospedale e decine di lavoratori coi sintomi del Covid19. Giudici e pubblici ministeri, avvocati e lavoratori si stanno confrontando in queste ore, coi modi e i tempi del virus, su Come sarà l'ingresso nel nuovo giorno. I processi ... Leggi su agi Come ripartirà la Roma se dovesse riprendere il campionato?

Coronavirus - come ripartiranno i trasporti nella fase 2 : riduzione della capienza dei mezzi e un'app per il distanziamento sociale a bordo

