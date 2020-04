“Cocomero vista cielo” | guarda quanti pancioni nudi

Leggi su attualitavip.myblog

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Cocomerocielo” scrive Silvia Provvedi postando uno scatto dal basso del suo pancione nudo. Il buongiorno di Alena Seredova è in short in seta e pizzo e pelle nuda. Il compagno Alessandro Nasi accarezza dolcemente il ventre e le gambe lunghe e sinuose della showgirl completano il quadretto. Selfie allo specchio per Cristina Marino e per Hilaria Balwin. Gravidanze agli sgoccioli eesplosivi per molte vip che in quarantena ne approfittano per coccolare i bebè che portano in grembo. Silvia Provvedi diventerà mamma a giugno e si fa accompagnare dai follower in queste ultime settimane prima del parto. L’ecografia diventa social e ogni scatto del suo ventre arrotondato è l’occasione per raccontare qualcosa della sua maternità. Alena Seredova non sta più nella pelle di vedere la sua piccolina. Dopo i due ...