CNA Federmoda | mascherine a 50 centesimi affondano industria italiana

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – “Il Made in Italy non è evidentemente al centro delle attenzioni della politica del Governo, almeno gli atti non sono conseguenti alle dichiarazioni. Ieri il Presidente del Consiglio ha annunciato la messa in commercio dellead un prezzo imposto al consumo che non potrà superare i cinquanta. Evidentemente si pensa ad una massiccia importazione di prodotti dalla Cina o da altri Paesi dove diritti del lavoro, rispetto dell’ambiente, etica e responsabilità sociale sono considerati un disturbo allo sviluppo economico”. Lo scrive CNAin una nota. “Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria – si legge – come CNAinsieme ad altri partner, abbiamo lavorato per costruire attraverso le imprese una filierache potesse riportare nel nostro Paese una produzione ...