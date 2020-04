Classifica morti coronavirus nel mondo | Italia al secondo posto con oltre 26000 decessi

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’è ilPaese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior numero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(27 aprile): 1. USA 56.0082.26.977 3. Spagna 23.521 4. Francia 22.856 5. Gran Bretagna 20.732 6. Belgio 7.207 7. Germania 5.985 8. Iran 5.806 9. Cina 4.633 10. Paesi Bassi 4.518 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi nella sua villa sull'isola di Madeira, e a darne conto via social. Oggi il fuoriclasse della Juventus ha postato su Instagram l'immagine di se stesso che si all ...I numeri in Italia: 290 malati in meno, 333 vittime in più I numeri in Lombardia: 590 contagiati in più, 124 vittime, 1.409 dimessi, i pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 26 unità Gravina: " ...