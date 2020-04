Cinema e televisione in lutto, morto l’indimenticabile attore. Soprattutto per il suo personaggio nel film campione d’incassi (Di lunedì 27 aprile 2020) Era Aldor l’arciere de ‘Il Signore degli anelli’. Bruce Allpress, attore neozelandese di 89 anni, è morto giovedì 23 aprile nella sua casa di Auckland circondato dai familiari. L’attore aveva acquistato fama e notorietà dopo aver preso parte all’intramontabile serie di film di Peter Jackson tratti dalla saga di J.R.R. Tolkien, ma la carriera di Allpress è iniziata molto prima, con grandi successi nel mondo del Cinema e della televisione. Bruce Allpress è morto in pace nella sua casa, circondato dai suoi cinque figli. La causa ufficiale della morte dell’attore non è stata rivelata, ma sei mesi fa ad Allpress era stata diagnosticata la malattia di Lou Gehrig. Ne ”Il signore degli anelli” lo vediamo nella celebre scena tratta da ‘Le due torri’ (il secondo film del regista Peter Jackson), ... Leggi su caffeinamagazine Cristiana Capotondi - la sua vita tra cinema e televisione (Di lunedì 27 aprile 2020) Era Aldor l’arciere de ‘Il Signore degli anelli’. Bruce Allpress,neozelandese di 89 anni, ègiovedì 23 aprile nella sua casa di Auckland circondato dai familiari. L’aveva acquistato fama e notorietà dopo aver preso parte all’intramontabile serie di film di Peter Jackson tratti dalla saga di J.R.R. Tolkien, ma la carriera di Allpress è iniziata molto prima, con grandi successi nel mondo dele della. Bruce Allpress èin pace nella sua casa, circondato dai suoi cinque figli. La causa ufficiale della morte dell’non è stata rivelata, ma sei mesi fa ad Allpress era stata diagnosticata la malattia di Lou Gehrig. Ne ”Il signore degli anelli” lo vediamo nella celebre scena tratta da ‘Le due torri’ (il secondo film del regista Peter Jackson), ...

wireditalia : La piattaforma di streaming ha destinato 15 milioni di dollari per supportare tutta l’industria audiovisiva, in Ita… - wireditalia : Questo heist movie è perfetto sia per chi ha nostalgia del cinema sia per chi è un po’ stanco delle serie. Ma non è… - fullofhymns : non ho una cazzo di stanza mia mio padre guarda la televisione con il volume a livello cinema mio fratello appesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema televisione Dal cinema alle serie tv, è iniziata la «fase 2» delle star di Hollywood L'Arena “Il signore degli anelli”: trama, cast, personaggi e trailer della trilogia

"La compagnia dell'anello", "Le due torri" e "Il ritorno del re" sono i tre film tratti dal libro di J. R. R. Tolkien che hanno battuto record su record ...

Stasera in tv oggi 27 aprile: star e film consigliati in programma in televisione

Film e star stasera in tv lunedì 27 aprile. In chiaro: Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello, L'avvocato del divolo, Così è la ...

"La compagnia dell'anello", "Le due torri" e "Il ritorno del re" sono i tre film tratti dal libro di J. R. R. Tolkien che hanno battuto record su record ...Film e star stasera in tv lunedì 27 aprile. In chiaro: Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello, L'avvocato del divolo, Così è la ...