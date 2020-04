Cilavegna | bambino di 13 mesi ustionato con l’acqua bollente | è grave

Leggi su bigodino

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’episodio &e; accaduto ieri 26 aprile, verso sera, a, in provincia di Pavia, in Lombardia. Undi 13&e; stato trasportato con l’elisoccorso, all’ospedale Niguarda di Milano. &E; rimastomentecon l’acqua, mentre si trovava nella sua abitazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno portato il piccolo al centro grandi ustionati. La vicenda &e; accaduta da poche ore e per il momento non sono state divulgate ulteriori informazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente e adesso stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire come abbia fatto ildi tredicia rovesciarsi addosso l‘acqua. Sembrerebbe che le sue condizioni siano gravissime. Nelle prossime ore verranno divulgati nuovi ...