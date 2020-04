Ciclismo | Renato Di Rocco | “Entro 2 giorni una direttiva sull’attività sportiva Distanza

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020)Di, Presidente della Feder, ha parlato all’Ansa e ha commentato la decisione del Governo che prevede la possibilità di tornare in bicicletta a partire dal 4 maggio, sia per i semplici cicloamatori che per i professionisti: “Ringrazio il Ministro per la disponibilità nei confronti del. Oltre al ripristino dell’attività, auspico la riapertura dei negozi di bici e quelli che vendono accessori. Dopo avere chiesto al Ministero dello Sport alcuni chiarimenti, entro un paio distileremo unasull’attività“. Il numero 1 del pedale italiano prosegue: “La situazione non è semplice: si può andare in bici a titolo individuale, mantenendo unadi 2 metri, ma noi diciamo: meglio se di 10 metri. Quel che conta è portare con sé le dotazioni, come ...