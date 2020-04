Ciclismo, Filippo Ganna: “Vorrei provare il Record dell’Ora e scendere sotto i 4′. Puntiamo alla medaglia olimpica” (Di lunedì 27 aprile 2020) Filippo Ganna è uno dei fari del Ciclismo italiano, è il Campione del Mondo nell’inseguimento individuale su pista dove detiene anche il Record del mondo (4:01.934). Il piemontese ha conquistato il titolo iridato in questa specialità su pista per ben quattro volte ed è un punto di riferimento nel quartetto dell’inseguimento che sogna una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo in programma nel 2021. L’alfiere del Team Ineos sembra essere uno dei candidati a battere il mitico Record dell’Ora e ne ha parlato in un’intervista concessa a Tuttobiciweb: “Mi chiedete spesso del Record dell’ora, nelle tante ore trascorse a casa a marzo ci ho pensato. Ci vorrei provare, anche se è tutt’altro che scontato. Vic­tor Campenaerts percorrendo 55,089 km ha portato l’asticella a un livello assurdo ma le sfide sono ... Leggi su oasport Ciclismo : i convocati dell’Italia per il GP Larciano. Ci sono Fabio Aru e Filippo Ganna

Ciclismo su pista - le prossime sfide di Filippo Ganna : Olimpiadi di Tokyo 2020 - il muro dei 4 minuti e il record dell’ora (Di lunedì 27 aprile 2020)è uno dei fari delitaliano, è il Campione del Mondo nell’inseguimento individuale su pista dove detiene anche ildel mondo (4:01.934). Il piemontese ha conquistato il titolo iridato in questa specialità su pista per ben quattro volte ed è un punto di riferimento nel quartetto dell’inseguimento che sogna una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo in programma nel 2021. L’alfiere del Team Ineos sembra essere uno dei candidati a battere il miticodell’Ora e ne ha parlato in un’intervista concessa a Tuttobiciweb: “Mi chiedete spesso deldell’ora, nelle tante ore trascorse a casa a marzo ci ho pensato. Ci vorrei, anche se è tutt’altro che scontato. Vic­tor Campenaerts percorrendo 55,089 km ha portato l’asticella a un livello assurdo ma le sfide sono ...

