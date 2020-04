Ciclismo, appello di Vincenzo Nibali al Ministro dello Sport: “Incentivi per l’uso della bici nel quotidiano” (Di lunedì 27 aprile 2020) Vincenzo Nibali si appella direttamente al Ministro dello Sport e rilancia la proposta di diffusione della bicicletta nel futuro immediato. Il campione di Ciclismo, intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa attraverso un contributo registrato, ha chiesto a Vincenzo Spadafora degli incentivi e contributi economici che possano favorire l’utilizzo delle bici come mezzo di traSporto nel quotidiano, divenuto ancora più importante in questo momento storico come strumento per combattere il propagarsi del Covid-19. Il siciliano è voluto intervenire dunque in prima persona per sostenere l’idea di numerosi comuni italiani, desiderosi di evitare affollamenti sui mezzi pubblici durante questa delicata fase 2 di convivenza con il virus. Questo l’appello dello Squalo dello Stretto: “Ministro, da Sportivo ancora prima che da professionista, vedo lo Sport ... Leggi su oasport Ciclismo femminile - i Mondiali dell’Italia : 1997 - il primo oro di sempre con Alessandra Cappellotto – VIDEO

