“Ci sarò”. Vanessa Incontrada, arriva la conferma. Se l’è lasciata scappare e il pubblico fa già i salti di gioia (Di lunedì 27 aprile 2020) Ormai è ufficiale. Amici Speciali prevederà tante sorprese e di recente arriva anche la conferma da parte di Vanessa Incontrada. Per la gioia di molti telespettatori, Vanessa Incontrada sarà presente in qualità di giudice del programma. Saranno previste ben quattro puntate di Amici Speciali, e non più tre come si era stato detto in principio, mentre rimane ovviamente confermata l’assenza del pubblico. La diretta su Instagram tra Vanessa Incontrada e Nek è stata ‘illuminante’. Oltre ad essersi scambiati due chiacchiere su come stanno trascorrendo questi giorni di isolamento, Vanessa e il cantante hanno fatto il punto della situazione italiana, con un focus chiaramente puntato sul mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della televisione, ambiti che, insieme a molti altri, hanno dovuto mettere in pausa o ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020) Ormai è ufficiale. Amici Speciali prevederà tante sorprese e di recenteanche lada parte di. Per la gioia di molti telespettatori,sarà presente in qualità di giudice del programma. Saranno previste ben quattro puntate di Amici Speciali, e non più tre come si era stato detto in principio, mentre rimane ovviamenteta l’assenza del. La diretta su Instagram trae Nek è stata ‘illuminante’. Oltre ad essersi scambiati due chiacchiere su come stanno trascorrendo questi giorni di isolamento,e il cantante hanno fatto il punto della situazione italiana, con un focus chiaramente puntato sul mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della televisione, ambiti che, insieme a molti altri, hanno dovuto mettere in pausa o ...

GiannaNannini : Venerdì al @primomaggioroma! Non sarà il classico concerto, ma ci sarò, voce e pianoforte dai tetti di Milano. Sarà… - robertosaviano : Buon #25Aprile a tutti. “E questo è il fiore” è la diretta streaming sul sito di @repubblica per festeggiare insi… - NaliOfficial : Oggi è la Giornata della Terra e mai come ora dovremmo renderci conto di quanto è preziosa???? Ecco il link per segui… - ConfindustriaCo : RT @LaSpola1: “Io ci sarò! Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme” da slogan diventa realtà e porta una grande dote di solidarietà al… - trym81 : #unricordofelicealgiorno Roma. Quest'opera è il mio secondo ed ultimo quadro. Tra 175 anni avrà un valore inestimab… -