Chiese Fase 2 | funerali sì | Messe no Mascherine e distanze | nuove regole in arrivo

Agenzia_Italia : Le #chiese restano chiuse, ammessi solo i #funerali. Ira dei vescovi - IndomitusVirtus : RT @icebergfinanza: APERTE SALE DA GIOCO e IDIOZIE VARIE chiuse SCUOLE e CHIESE. I fidanzati non sono “#congiunti”: gli amori ancora vieta… - DomenicoValenza : Tutti a parlare delle chiese, ma i teatri? 'Negare l'accesso a un teatro è negare la libertà alla bellezza' spiega… - FrancoAgliata : RT @jason05_: Ditemi quello che volete, ma se il governo riaprirà le chiese per non scontentare la CEI questo lockdown o fase 2 sarà una ve… - Mara13437851 : RT @icebergfinanza: APERTE SALE DA GIOCO e IDIOZIE VARIE chiuse SCUOLE e CHIESE. I fidanzati non sono “#congiunti”: gli amori ancora vieta… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiese Fase La questione della riapertura delle Chiese e della celebrazione delle Messe AGI - Agenzia Italia Coronavirus, avvio graduale per la Fase 2. Cosa prevede

Riaprono parchi, giardini e ville ma i Sindaci hanno la facoltà di richiuderli qualora non potesse essere garantito il divieto di assembramento. - Riaprono le Chiese per lo svolgimento di celebrazioni ...

Fase 2, l’autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio

Coronavirus nuova autocertificazione Fase 2 – Servirà ancora l’autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2 del 4 maggio? La risposta è sì. Dal 4 maggio al 18 maggio 2020 servirà ancora l’autoc ...

Riaprono parchi, giardini e ville ma i Sindaci hanno la facoltà di richiuderli qualora non potesse essere garantito il divieto di assembramento. - Riaprono le Chiese per lo svolgimento di celebrazioni ...Coronavirus nuova autocertificazione Fase 2 – Servirà ancora l’autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2 del 4 maggio? La risposta è sì. Dal 4 maggio al 18 maggio 2020 servirà ancora l’autoc ...