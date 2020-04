Chiariello: “Napoli in quest'emergenza si sta rivelando eccellenza d'Italia!" (Di lunedì 27 aprile 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Dopo aver fatto i complimenti al cittadino De Laurentiis che regala 8 ventilatori al Cotugno ed altri al Pasca ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 27 aprile 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Dopo aver fatto i complimenti al cittadino De Laurentiis che regala 8 ventilatori al Cotugno ed altri al Pasca ...

cn1926it : #Chiariello: “#Napoli eccellenza d’Italia in questa emergenza, complimenti a #DeLaurentiis” - ilnapolionline : Chiariello: 'Napoli in quest'emergenza si sta rivelando eccellenza d'Italia' - - Chiariello_CS : RT @canale21: Ecco l'editoriale di @Chiariello_CS di questa sera. #Campaniasport - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - L'editoriale di Umberto Chiariello: 'I club si dovranno organizzare per poter partire con gli allenamenti il 18… - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, approfondimenti e interviste nel consueto appuntamento con Punto Nuovo Sport Show. Vi proponiamo la puntata od… -