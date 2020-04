Chi sono i congiunti che si potranno visitare durante la Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2, chi sono i congiunti Ieri sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio della Fase 2 in seguito all’emergenza Coronavirus in Italia. Dal 4 maggio diverse attività ripartiranno, ma si potrà uscire di casa? Servirà l’autocertificazione? “Dal 4 maggio al 18 maggio rimarranno, per gli spostamenti all’interno della regione, le motivazioni attuali – le parole di Conte -. Aggiungiamo solo la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Niente party privati, familiari. Serviranno mascherine e distanze. Non sono consentiti gli spostamenti al di fuori della propria regione di appartenenza”. In sintesi, cambia molto poco con l’eccezione che si possono andare a trovare i congiunti. Ma chi sono i congiunti? Treccani: Congiunto s. m. part. pass. di ... Leggi su tpi Chi sono i congiunti per le visite dal 4 maggio?

Chi sono i congiunti - significato e possibilità di vedere i fidanzati il 4 maggio : alcune considerazioni

Solo 24 nuovi positivi ma ancora 2 vittime. Da Venturi cauto ottimismo: "Forte discesa dei casi ma la guerra non è ancora finita" ...

L’Anpi:«L’Italia migliore riscopre i veri sacrifici»

Per il Partigiano Bonifacio il 25 Aprile è la festa che ricorda la parte migliore dell’Italia, ma avvisa: «Nel nostro orizzonte deve esserci l’umanità e la permanenza nell’Europa, sempre. Quest’anno a ...

