Chi era il poliziotto morto per fermare una rapina a Napoli (Di lunedì 27 aprile 2020) Coraggioso, lavoratore instancabile, sempre solare e disponibile con tutti, sempre in prima linea. Così i colleghi raccontano chi era Pasquale Apicella, 37 anni, agente scelto della polizia di Stato, una moglie e due figli piccoli, l'ultima di appena sei mesi, morto nello scontro con la vettura dei ladri che era andato ad arrestare. Omicidio volontario, resistenza e tentata rapina; di questi reati devono rispondere due dei quattro rom presi a poche ore di distanza dall'incidente stradale che chiude tragicamente un tentato furto a Napoli in una agenzia del Credit Agricole in via Abate Minichini (le posizioni degli altri due sono ancora al vaglio della magistratura). Sono le 4 del mattino in quella zona del popoloso quartiere San Carlo-Arena, quando un'Audi A4 con 4 persone a bordo sfonda la vetrina dell'istituto di credito per portare via o sabotare il bancomat. Parte ... Leggi su agi Stasera in tv | 23 aprile | Chi m’ha visto - non è tutto oro quello che luccica…

Annalisa Bruchi - chi è il marito Mario Valducci : età - carriera - vita privata

Dario Argento : "I Daft Punk si occuperanno delle musiche di Occhiali Neri" (Di lunedì 27 aprile 2020) Coraggioso, lavoratore instancabile, sempre solare e disponibile con tutti, sempre in prima linea. Così i colleghi raccontano chi era Pasquale Apicella, 37 anni, agente scelto della polizia di Stato, una moglie e due figli piccoli, l'ultima di appena sei mesi,nello scontro con la vettura dei ladri che era andato ad arrestare. Omicidio volontario, resistenza e tentata; di questi reati devono rispondere due dei quattro rom presi a poche ore di distanza dall'incidente stradale che chiude tragicamente un tentato furto ain una agenzia del Credit Agricole in via Abate Minichini (le posizioni degli altri due sono ancora al vaglio della magistratura). Sono le 4 del mattino in quella zona del popoloso quartiere San Carlo-Arena, quando un'Audi A4 con 4 persone a bordo sfonda la vetrina dell'istituto di credito per portare via o sabotare il bancomat. Parte ...

Striscia : Oggi è la giornata mondiale del tapiro! Era il lontano 26 novembre 1996 quando Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti lo… - fanpage : Pasquale, morto a 37 anni per sventare una rapina #27aprile - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - iKON_Hanbin96 : @wangfeiifei0427 @mengjiaaa0203 -sparisce davanti a lui si trova una giovane donna vestita in rossa che non hai mai… - ile105 : Se penso a dov'ero, che cosa stavo facendo, e le promesse che avevo esattamente 365 giorni fa, forse un poco vorrei… -