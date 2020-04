Chi è Gianluigi Martino, il nuovo fidanzato di Valeria Marini (Di lunedì 27 aprile 2020) Gianluigi Martino è l’uomo dal quale Valeria Marini è tornata di corsa, non appena conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl, che in tv ha appena tessuto l’elogio del fidanzato, ospite con lei del salotto televisivo di Barbara d’Urso, si è decisa a raccontare qualcosa di più sulla sua relazione, cominciata tempo fa e tenuta nascosta, lontano dai riflettori. «Abbiamo tantissimi amici in comune, ma non ci siamo mai incontrati in passato», ha spiegato Martino, manager televisivo nato il 26 marzo 1984. Leggi su vanityfair Gianluigi Paragone furioso sul Mes : Conte ma chi c.. ti ha votato - traditori seriali

