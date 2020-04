Chez Panizze il ristorante rivoluzionario di Alice Waters e la sua ricetta per la

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) I polli crescevano liberi nei giardini: la pratica di avere un orto nelle case, pura normalità. Chez Panisse apriva 49 anni fa a Berkeley in California piantandosi sui tizzoni ancora fiammeggianti del post rivolta studentesca, dell’attivismo: Alice Waters, inventò con il suo ristorante, la «cucina californiana», espressione nata per descrivere la scelta di investire sul piatto utilizzando solo ingredienti locali, sostenibili e privi di chimica. Nei giorni in cui negli Stati Uniti, l’effetto pandemia ha spazzato via dagli scaffali dei supermercati uova e farina, l’eco della chef e attivista responsabile per aver fatto istituire un giardino biologico alla Casa Bianca, è ancora una lezione: «Guardate al futuro. Fatevi un orto. Diventate autosufficienti e collaborate con la comunità».