“Che ti è successo?”. Ignazio Moser trasformato e dimagrito, il colpo d’occhio è incredibile. Parlano le foto (Di lunedì 27 aprile 2020) Effetto quarantena anche per Ignazio Moser. L’ex gieffino, che sta passando questi giorni difficile nella tenuta di Trento in compagnia anche della fidanzata Cecilia, ha postato uno scatto sui social che parla da solo. Non più di Chechu che, pochi giorni fa, ha postato uno scatto mozzafiato in cui i paragoni con Belen si sono sprecati e tanti fan hanno sottolineato come la piccola di casa poco abbia da invidiare alla sorellona. Nello scatto postato da Ignazio Moser si vede il figlio dell’ex ciclista visibilmente dimagrito. Il motivo, sembra, il duro lavoro nei campi e nelle vigne nella tenuta agricola di famiglia. Tutti durante l’isolamento ‘lievitano’, il 27enne no, anzi. Lo confessa durante una diretta con il giornalista Valerio Palmieri sul profilo Instagram del settimanale Chi. “Ignazio Moser è dimagrito in quarantena, ha perso ... Leggi su caffeinamagazine Malore in diretta a Storie Italiane - Eleonora Daniele spaventata : “Che è successo?”

“Che cosa devo fare…?” : Barbara Palombelli - la figlia Serena Rutelli disperata - ecco cosa è successo

“Che orrore!”. GF Vip - quello che è successo tra Antonella Elia e Valeria Marini è troppo forte per non essere notato. Anche da ‘lei’… (Di lunedì 27 aprile 2020) Effetto quarantena anche per. L’ex gieffino, che sta passando questi giorni difficile nella tenuta di Trento in compagnia anche della fidanzata Cecilia, ha postato uno scatto sui social che parla da solo. Non più di Chechu che, pochi giorni fa, ha postato uno scatto mozzafiato in cui i paragoni con Belen si sono sprecati e tanti fan hanno sottolineato come la piccola di casa poco abbia da invidiare alla sorellona. Nello scatto postato dasi vede il figlio dell’ex ciclista visibilmente. Il motivo, sembra, il duro lavoro nei campi e nelle vigne nella tenuta agricola di famiglia. Tutti durante l’isolamento ‘lievitano’, il 27enne no, anzi. Lo confessa durante una diretta con il giornalista Valerio Palmieri sul profilo Instagram del settimanale Chi. “in quarantena, ha perso ...

Leonard21304639 : @ProGunAndre @GiuseppeConteIT E vedi non focalizzi quello che successo da anni e focalizzi solo perché adesso siam… - Atlantics77 : @repubblica che successo a repubblica? siete tornati seri? - thewaterflea : RT @LeleDip: Se con due partiti per lo sblocca cantieri ci misero un mese a portarlo al Colle ora che sono in cinque e vogliono fare lo sbl… - AceccKramer : @Milestemplaris @IlVal_79 credo lo facciano anche perchè se in lombardia che ha la migliore sanità d'italia è succe… - Andesa63 : Che successo la conferenza stampa di Winston Churcill! ????????????????????????????????????????????#Conte -

Ultime Notizie dalla rete : “Che successo” Globale Cella di carico Mercata 2020-2029 | Revisionato per il 2020 con Industry Outlook fino al 2029 Genova Gay