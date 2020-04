Che parenti si potranno visitare dal 4 maggio? Si parla di “congiunti”: cosa significa? I fidanzati si potranno vedere? (Di lunedì 27 aprile 2020) “Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratori”. Questo è quanto recita l’articolo 1.1.a del DPCM del 26 aprile 2020, presentato ieri sera da Giuseppe Conte. Da lunedì 4 maggio gli italiani, dopo due mesi di lockdown serratissimo, potranno uscire di casa per andare a trovare i propri “congiunti” e non soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di comprovata necessità (ad esempio andare la spesa). CHE parenti SI potranno VEDERE DAL 4 maggio? cosa significa CONGIUNTI? Ma è la parola “congiunti” a non essere chiara perché è molto generica e non chiarisce nel dettaglio che grado di parentela devono avere le ... Leggi su oasport Fase 2 le visite ai congiunti : solo parenti o anche amici?

Fase 2 - disastrosa farsa? Parenti e seconde case - le contraddizioni che confermano : Conte non sta capendo nulla

sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - rtl1025 : ?? Sì alla possibilità di visitare i parenti ma no alle riunioni di famiglia, conferma del divieto di spostamento tr… - stebellentani : Ammesso che trovi conferma nel dpcm, quello che ha pensato la norma “sì dai parenti, no riunioni di famiglia” é uno… - embarrassing_p : RT @laGreta_: Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere per congiunti si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e aff… - ManuCiarlanti : #congiunti #Conte Posso andare a infettare i parenti anziani e trovare cugini che non vedo da anni, ma non il mio… -