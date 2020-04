Cessioni Juventus | 6 addii | rivoluzione totale | incasso mostre da 220 milioni!

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 27 aprile 2020)- Non solo mercato in entrata, lalavorerà molto attentamente anche in chiave. Quasi certo l’addio di Pjanic, il quale potrebbe lasciare i bianconeri di fronte a un’offerta cash da circa 80 milioni di euro. Il PSG resta alla finestra per valutare il possibile affondo. Addio ormai scontato anche a Higuain, il quale piace alla Roma, ma potrebbe tornare in Argentina in cambio di circa 10 milioni di euro., addio a Rugani, Douglas Costa e Bernardeschi Possibile addio anche a Rugani, il quale piace a Fiorentina e Milan. Paratici lo valuta circa 30 milioni di euro. Possibile addio anche per Douglas Costa, pronto a dire addio in caso di offerta cash da circa 45 milioni di euro. Leggi anche:Mercato, Mourinho tenta lo sgarbo su un affare: la situazione Infine, particolare attenzione anche al capitolo Bernardeschi, ...