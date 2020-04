CENTRO METEO europeo: Maggio 2020, verso la SVOLTA (Di lunedì 27 aprile 2020) Il CENTRO METEO europeo, con le proiezioni sino a 46 giorni, traccia linee di tendenza che si spingono fin sino i primissimi giorni di Giugno 2020, ma l'obiettivo del nostro approfondimento è Maggio 2020. Abbiamo scelto, nonostante siano previsioni da confermare, di analizzare esclusivamente un focus Italia, dove da mesi si manifestano imponenti anomalie climatiche. Rammentiamo la siccità invernale, le alte temperature primaverili interrotte da repentine ondate di freddo, con gelate e fortissimi venti che hanno danneggiato i raccolti. La Primavera è anche la stagione dei temporali, e da qualche giorno illustriamo la possibile escalation di tale fenomeno. Nel breve e medio termine ne parleremo nelle apposite rubriche, mentre qui ora vedremo l'intero mese di Maggio. PIOGGESu ampia scala, il mese dovrebbe essere più piovoso della norma. ... Leggi su meteogiornale CENTRO METEO europeo : Maggio 2020 - la svolta che non piacerà a tutti

Previsioni Meteo per l’ultima settimana di Aprile : confermato maltempo diffuso - forte al Centro/Nord

Ultime Notizie dalla rete : CENTRO METEO CENTRO METEO europeo: Maggio 2020, la svolta che non piacerà a tutti Meteo Giornale Da martedì forti piogge sull’Italia: maltempo per tutta la settimana

Da martedì inizierà una fase più perturbata per il passaggio di due diverse perturbazioni che porteranno piogge più diffuse, a tratti anche intense: in particolare martedì sono attese piogge su gran ...

CRONACA METEO -- USA, si prepara una nuova settimana con forti TEMPORALI e rischio TORNADO

Dopo quelli che in settimana hanno messo in ginocchio alcuni stati meridionali degli USA una nuova ed intensa fase temporalesca si appresta ad interessare quelli centro-orientali durante la nuova ...

