Cei: “Chiesa esige di riprendere la sua azione pastorale”, il governo promette protocolli messe (Di lunedì 27 aprile 2020) La Cei si scaglia contro l’ultimo dpcm Conte ed esige di poter riprendere azione pastorale. Il governo promette “protocolli per messe” nei giorni prossimi. La Conferenza Episcopale Italiana, Cei, e i vescovi italiani si scagliano contro il rinnovo del blocco delle celebrazioni religiose, decretato dal governo Conte nell’ultimo dpcm, appellandosi addirittura alla violazione della “libertà … L'articolo Cei: “Chiesa esige di riprendere la sua azione pastorale”, il governo promette protocolli messe proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 27 aprile 2020) La Cei si scaglia contro l’ultimo dpcm Conte eddi poterpastorale. Ilper messe” nei giorni prossimi. La Conferenza Episcopale Italiana, Cei, e i vescovi italiani si scagliano contro il rinnovo del blocco delle celebrazioni religiose, decretato dalConte nell’ultimo dpcm, appellandosi addirittura alla violdella “libertà … L'articolo Cei: “Chiesadila suapastorale”, ilmesse proviene da www.meteoweek.com.

ilfoglio_it : La corsetta sì, la messa no. La Cei insorge contro il governo con una durissima nota. E anche Avvenire attacca: “I… - vaticannews_it : #26aprile La Cei su decreto del governo #Conte sulla #Fase2: 'Non possiamo accettare di vedere compromesso l’eserci… - Avvenire_Nei : Cei. Bassetti: Signore, ti chiediamo di tornare a celebrare le Messe aperte - breveinutile : RT @Avvenire_Nei: Allarme povertà, in aumento del 114 per cento. Ma crescono anche gli aiuti - VincenzoTr75 : RT @GiorgiaMeloni: Si è dovuta far sentire la Chiesa, attraverso la #CEI, e protestare contro la limitazione delle libertà fondamentali per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cei “Chiesa Papa Francesco, lettera al cardinale Müller: disgelo con i conservatori Corriere della Sera