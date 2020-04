CATASTROFI a catena, l'altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia (Di lunedì 27 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe planetaria, anche perché non abbiamo un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun disastro perché transiterà ad una distanza di sicurezza di circa16 volte quella della che separa la Terra dalla Luna. Una distanza astronomica "piccola" però, con margini di errore sempre possibili. Gli ultimi dati indicano che le dimensioni del grosso Asteroide siano di circa 1500 metri, ma c'è la possibilità che sia ... Leggi su meteogiornale CATASTROFI a catena - l'altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia

“Una scelta catastrofica”. Coronavirus - la “leggerezza” che ha innescato il contagio a catena (Di lunedì 27 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, lache interessa tutto il, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe planetaria, anche perché non abbiamo un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun disastro perché transiterà ad una distanza di sicurezza di circa16 volte quella della che separa la Terra dalla Luna. Una distanza astronomica "piccola" però, con margini di errore sempre possibili. Gli ultimi dati indicano che le dimensioni del grosso Asteroide siano di circa 1500 metri, ma c'è la possibilità che sia ...

infoitscienza : CATASTROFI a catena, l'altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia - bnotizie : CATASTROFI a catena | l` altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia - bnotizie : CATASTROFI a catena, l`altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia - -

Ultime Notizie dalla rete : CATASTROFI catena CATASTROFI a catena, l'altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia Meteo Giornale CATASTROFI a raffica, dalla Pandemia a Meteorite NON prevista

Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe plane ...

CATASTROFI a catena, l'altra sera una Meteorite in un Pianeta in Pandemia

Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe plane ...

Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe plane ...Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Questa si che è una catastrofe plane ...