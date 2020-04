Caserta | convocato il consiglio provinciale in modalità telematica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Presidente della Provincia di, Giorgio Magliocca, comunica che ildell’Ente è statoin seduta pubblica ed in sessione straordinaria, in unica data, per il 05 maggio 2020 alle ore 16,00, presso il Palazzo della Provincia, in forma, mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, in modo simultaneo ed in tempo reale. All’ordine del giorno dell’assiseci saranno i seguenti argomenti: Comunicazioni del Presidente della Provincia; Art. 35 del vigente Regolamento del, dell’Assemblea dei Sindaci e delle Commissioni Consiliari: Approvazione verbale precedente seduta del 20 dicembre 2019; Istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Detenute e private della libertà personale ed ...